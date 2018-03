Das kommende G20-Treffen soll ganz im Zeichen der Digitalisierung stehen. Der Siegeszug der Internetdevisen steht besonders im Fokus.

Die Debatte über Kryptowährungen wie Bitcoin dürfte beim bevorstehenden G20-Treffen an Fahrt gewinnen. Das verlautete am Donnerstag aus deutschen Regierungskreisen. Demnach sind zu dem Thema allerdings noch keine Entscheidungen zu erwarten, ebenso wenig wie zur Besteuerung der Digitalwirtschaft. Die Diskussionen in diesen Fragen seien bislang nicht abgeschlossen. Mitunter fehlten auch die Grundlagen für gemeinsame Beschlüsse.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) treffen sich am Montag und Dienstag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Nach Auskunft aus der Bundesregierung wird die Zusammenkunft maßgeblich unter der Überschrift "Technologischer Wandel" stehen. Demnach dreht sie sich insbesondere um die Folgen der Digitalisierung ...

