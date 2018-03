Viele Bundesbehörden sind im Westen angesiedelt. Die Linke fordert ein Vetorecht für den neuen Ostbeauftragten bei Standortentscheidungen.

So ändern sich die Prioritäten: Noch in der vergangenen Legislaturperiode hatten Union und SPD versprochen, neue Bundesbehörden "solange vorrangig in den neuen Ländern anzusiedeln, bis es zu einer annähernd gleichwertigen Verteilung der Standorte im Bundesgebiet gekommen ist".

Sie unterstrichen damit quasi das, was sich die Politik schon vor mehr als 25 Jahren vorgenommen hat. Im Jahr 1992 hatte die unabhängige Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat festgelegt, dass neue Bundeseinrichtungen und Behörden grundsätzlich im Osten Deutschlands angesiedelt werden sollen. Auf diese Weise sollte ein Ausgleich zum Westen hergestellt werden.

Im neuen Koalitionsvertrag ist davon nun keine Rede mehr. Vielleicht auch deshalb, weil das Ziel unerreichbar zu sein scheint, wie aktuelle Zahlen aus dem Bundesinnenministerium nahelegen, die dem Handelsblatt vorliegen.

Danach liegt der Osten Deutschlands bei der Ansiedlung von Bundes- und Forschungseinrichtungen immer noch weit abgeschlagen hinter dem Westen. Von den insgesamt in der Zusammenstellung des Ministeriums für die Linksfraktion aufgeführten 217 Bundeseinrichtungen haben 194 ihren Hauptstandort im Westen (89,4 Prozent), 23 im Osten (10,6 Prozent).

Vor allem Nordrhein-Westfalen (NRW) hat offenbar in den vergangenen Jahren bei der Ansiedlung von Bundeseinrichtungen profitiert. Dort haben 60 Einrichtungen ihren Hauptsitz. Dahinter rangieren Niedersachsen (28), Berlin (25) und Bayern (19). Mit jeweils nur zwei Bundeseinrichtungen belegen Thüringen, das Saarland und Bremen den letzten Platz. Davor rangieren mit jeweils fünf Bundeseinrichtungen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.

Bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Bund oder gemeinsam von Bund und Ländern finanziert werden, ergibt sich ein ähnliches Bild. Von den 132 in der Übersicht aufgeführten Forschungseinrichtungen haben demnach 98 ihren Hauptstandort im Westen (74,2 Prozent) und 34 im Osten (25,8 Prozent).

Laut den Ministeriumsangaben liegt Berlin mit 22 Forschungseinrichtungen, die dort ihren Hauptsitz haben, vorn. Dahinter rangieren NRW (17) und Bayern (14) sowie mit jeweils zehn Forschungseinrichtungen Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen. Ganz am Ende rangiert das Saarland mit zwei Forschungseinrichtungen. Davor liegen Thüringen (3) sowie mit jeweils vier ...

