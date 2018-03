Die Achterbahnfahrt bei den Kryptowährungen hält an. In nur wenigen Tagen hat etwa Bitcoin rund 20 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen zehn Tagen endeten acht im Minus. Immerhin konnte die 8.000 Dollarmarke zurückerobert werden. Aber hält die Marke? Wenn es nach der Allianz geht, dann nicht mehr lange… Weiterlesen…

