München - Mit den Produkten von der Deutschen Asset Management und State Street Global Advisors können Anleger an der Werteentwicklung von festverzinslichen Unternehmensanleihen partizipieren, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Ausgabe.Für ökologisch interessierte Investoren biete UBS einen ETF mit hohem ESG-Rating an. Der Renten-ETF db X-Trackers USD High Yield Corporate Bonds ETF (ISIN IE00BDR5HM97/ WKN A2DXQ6) von der Deutschen Asset Management repliziere physisch den Bloomberg Barclays US High Yield Very Liquid Index ex 144A. Er umfasse somit High-Yield-Schuldtitel, die von Unternehmen aus dem Finanz-, Versorgungs- und Industriesektor begeben würden und besondere Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen würden. Die Anleihen müssten ein Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter aufweisen. Ausgenommen seien Wertpapiertranchen gemäß der Richtlinie 144A der US-Börsenaufsicht SEC. Die Ertragsverwendung sei ausschüttend, die laufenden Kosten würden mit 0,35% ausgewiesen.

