Die Dax-Konzerne haben 2017 ihre Gewinne auf nie da gewesene 133 Milliarden Euro gesteigert. Die Hochkonjunktur löst einen Beschäftigungsboom aus.

Deutschlands Großkonzerne schwenken steil nach oben und sind auf Rekordkurs: Die 30 größten börsennotierten Konzerne, die im Dax geführt werden, steigerten im abgelaufenen Jahr ihren Gewinn vor Steuern und Zinsen auf 133 Milliarden Euro. Das ist so viel wie noch nie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte - und 17 Prozent mehr als im bereits sehr ordentlichen Jahr 2016.

Die Nettogewinne, also das, was bei den Unternehmen unter dem Strich übrig bleibt, und andere Bilanzkennzahlen stehen zwar bei etlichen Konzernen noch aus. Doch fest steht schon jetzt: Starke Gewinne resultierten aus starker Nachfrage. Insgesamt setzten die Dax-Konzerne nach Berechnungen der Prüfungsgesellschaft EY 1,3 Billionen Euro um. Das waren gut fünf Prozent mehr als im Jahr davor - und ebenfalls so viel wie noch nie.

Den Trend gibt die Lufthansa ganz gut vor. Sie präsentierte am Donnerstag als letzter Dax-Konzern ihre vorläufigen Eckdaten für die Bilanz im abgelaufenen Jahr. Europas größte Fluggesellschaft berichtete vom dritten Rekordjahr in Folge und steigerte ihren bereinigten Vorsteuergewinn um satte 70 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro.

Die Lufthansa profitierte von der starken Konjunktur, dem erhöhten Reiseaufkommen, aber auch von niedrigen Kerosinpreisen und von Insolvenzen der Wettbewerber wie Air Berlin.

Grund für die Rekordergebnisse der Dax-Konzerne ist die starke Weltwirtschaft. Davon profitieren die vielen exportstarken und globalisierten deutschen Unternehmen außerordentlich. Gut zwei Drittel ihrer Umsätze erwirtschaften sie im Ausland.

Bezogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...