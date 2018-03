Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca ist am Ende. Die Enthüllung der "Panama Papers" hätte einen "irreparablen Schaden" verursacht.

Die mit der Enthüllung der sogenannten "Panama Papers" in die Schlagzeilen geratene Anwaltskanzlei Mossack Fonseca stellt zum Monatsende ihre Operationen ein. In einer am Mittwochabend (Ortszeit) in Panama-Stadt veröffentlichten Mitteilung beklagte die Kanzlei, sie sei "Opfer eines weltweiten Cyber-Angriffs" geworden. Der Kanzlei sei durch die Schädigung ihres Rufes, die Medienkampagne, das Abschneiden von Finanzquellen und wegen des irregulären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...