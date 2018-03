Der DAX und die großen Indizes werden, laut Marktexperten Christoph Zwermann, noch weiter deutlich abgeben. Selbst nach dem jüngsten Allzeithoch der Nasdaq sieht der Chartverlauf nach Korrektur aus. Ein Grund für die Marktschwäche ist sicherlich der zu allen wichtigen Währungen schwache US-Dollar und die Protektionismus-Pläne der USA. Doch was kommt nach der Korrektur? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann, Zwermann Financial, die Korrelation zwischen Dow Jones und Bitcoin, sowie die weiteren Prognosen für die Mutter der Kryptowährungen und wann die Markt-Korrektur beendet und der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich einzudecken.