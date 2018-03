Mainz (ots) - Freitag, 16. März 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Jan Weiler, Autor



Putz-Apps im Test - Frühjahrsputz per App Tricks bei Verkaufspartys - Rückgabe erworbener Artikel möglich? Ketogene Ernährung bei Epilepsie - Kann diese Form der Diät helfen?



Freitag, 16. März 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Lissy Ishag



Waldarbeiter - Gefährlicher Job Expedition Deutschland: Fehrbellin - Essen wie bei Muttern Küchenträume - Steffens Kartoffelnester



Freitag, 16. März 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Auszeit Harz - Langeweile geht anders - Action am Brocken - wir zeigen, wo



Freitag, 16. März 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Heino Ferch in "Ku'damm 59" - Start des Dreiteilers am 18. März Guido Maria Kretschmer als Autor - Besuch der Leipziger Buchmesse Mit Ludwig Blochberger in Berlin - Am Abend neue Folge von "Der Alte"



Freitag, 16. März 2018, 23.05 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Martina Gedeck, Schauspielerin, Im Gespräch mit Katty Salié And the Golden Choir, mit dem Song: "How To Conquer A Land"



Ihr Auftrag: Mord - Geschichte des politischen Attentats Wie rechts ist die Literatur? - Ein Report von der Buchmesse Leipzig Wie demokratisch bleibt Rumänien? - Unterwegs im Gastland der Buchmesse Sayaka Murata: "Die Ladenhüterin" - Erfolgsroman aus Japan Neu im Kino: "Zwei Herren im Anzug" - Josef Bierbichlers Romanverfilmung



