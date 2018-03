Mainz (ots) - Samstag, 17. März 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



"Menschen - das Magazin" zeigt Highlights der Paralympischen Spiele in Pyeongchang und geht der Frage nach, wie behindertenfreundlich Südkorea ist. In Südkorea zählt vor allem die Leistungsbereitschaft des Einzelnen, alles ist auf Erfolg getrimmt. Wie geht die Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung um? Welche Nachwirkungen haben die Paralympics?



Samstag, 17. März 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der Sendung sind Alfons Schuhbeck, Christian Lohse, Lea Linster und Sarah Wiener



Samstag, 17. März 2018, 17.20 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Die Grippewelle auf dem Höhepunkt - Kliniken voll, Ämter geschlossen Schulen offline - Digitalisierung im Klassenzimmer hakt Gespräch mit den Sachsen - MP Kretschmer im Bürgerdialog Hammer der Woche - Feuerwehrauto zu groß für die Garage



Sonntag, 18. März 2018, 9.03 Uhr



sonntags Von Anfängen und Neuanfängen Moderation: Andrea Ballschuh



Am 20. März ist Frühlingsanfang. Anlass für eine Sendung über Aufbruch und Neuanfang, bei Tieren und Menschen, in der Landwirtschaft und in der Liebe, bei sozialen und privaten Umbrüchen. Im Frühling werden die meisten Fohlen geboren: "sonntags" ist in der Lüneburger Heide dabei. Außerdem: Landwirtschaft 4.0 - Neues auf dem Bauernhof. Weitere Themen: eine Auswanderin in New York. Und: wie auch nach einem Verlust ein Neuanfang gelingen kann.



Sonntag, 18. März 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 27. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Paralympics - Zusammenfassung aus Pyeongchang Volleyball: Bundesliga - Friedrichshafen - Berlin



