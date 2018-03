Der Dow Jones Industrial hat sich am Donnerstag etwas von seiner dreitägigen Verluststrecke erholt. Der US-Leitindex rückte um 0,17 Prozent auf 24 799,77 Punkte vor. Unterstützung kam dabei von jüngsten US-Daten: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet.

Der breit gefasste S&P 500 bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 2749,89 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,12 Prozent auf 7032,23 Punkte nach./la/tos

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

