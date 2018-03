Liebe Leser,

der Countdown für Tesla läuft. Noch eine Verschiebung der Massenproduktion des Modell 3 werden Investoren und Analysten wohl nicht so einfach hinnehmen. Das Problem in der Produktion würde sich, Aussagen von Elon Musk zufolge, mehr auf die Herstellung von Batteriezellen beziehen. Wie aus mehreren Berichten hervorgeht, sind die Produktionsanlagen bereits in Deutschland bestellt worden und sollen in diesem Monat in der Gigafactory ankommen. Deshalb würde das rechtzeitige Ankommen ... (David Iusow)

