El Salado in Kolumbien wurde von Ferrovial 2016 für dessen Programm Social Infrastructure (https://www.ferrovial.com/es/nuestro- compromiso-ferrovial/responsabilidad-corporativa/programas-sociales/i nfraestructuras-sociales/proyectos-anteriores/) ausgewählt und verfügt nun über ein neues Wassersystem. 162.000 Euro wurden in das neue Aquäduktsystem investiert, das von einer Solaranlage mit Strom versorgt wird und welches das erste seiner Art in Kolumbien ist. Die Gemeinde hat nun täglich Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bislang verfügte der Ort über eine Wasserversorgung in minderer Qualität, die zudem aufgrund der hohen Wartungskosten nur einige Stunden und drei Tage pro Woche verfügbar war.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mul tivu.com/players/uk/8274351-ferrovial-water-el-salado-colombia/



Die Gemeinde El Salado in Kolumbien gedenkt noch immer des Massakers (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/component/conte nt/article/132-informe-por-tematicas/casos-emblematicos/2023-casos-em blematicos) , das vor 18 Jahren dort stattfand und in dessen Verlauf66 Menschen getötet wurden (http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=78). Sämtliche Bewohner hatten das Dorf verlassen und waren nach Bogotá, Cartagena oder Sincelejo umgezogen. Aber eine kleine Gruppe ehemaliger Einwohner von El Salado begann schließlich damit, das Dorf zu restaurieren und es auf die Rückkehr der Dorfbewohner vorzubereiten.



Gemeinsam mit Ayuda en Acción (https://issuu.com/aeacolombia/docs/ las_veredas_de_el_salado_vuelven_a_) und der Fundación Semana arbeitete Ferrovial daran, das Aquäduktsystem im Rahmen seines Programms Social Infrastructure (https://www.ferrovial.com/es/nuestro -compromiso-ferrovial/responsabilidad-corporativa/programas-sociales/ infraestructuras-sociales/) zu reparieren und zu erweitern. Das Unternehmen gründete überdies das sogenannte Wasserkomitee - eine Organisation, die damit betraut ist, das Aquädukt zu betreiben und instandzuhalten.



Dank dieses Projektes verfügen die 1.290 Einwohner von El Salado nun über hochwertiges Trinkwasser, mit einer Chlorgasdosieranlage, die die Gesundheit der Kinder verbessern soll. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung war eine Gruppe Freiwilliger von Ferrovial damit beschäftigt, die Infrastruktur zu entwickeln und die Belegschaft auszubilden, damit die Gemeinde den Betrieb und die Instandhaltung selbständig ausführen kann.



