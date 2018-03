Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta028/15.03.2018/14:55) - Die Aktien der Luyanta AG (ISIN: DE000A2GSWB5, WKN: A2GSWB) wurden am 14. März in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Der erste Kurs wurde mit EUR 1,70 festgestellt.



Der Wertpapierprospekt zum öffentlichen Angebot der Gesellschaft wurde am 02. März 2018 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und steht auf der Website der Gesellschaft unter www.luyanta.de/deutsch/investor-relations/aktie/ zum Download bereit.



Als Lead Manager der Transaktion fungierte die ACON Actienbank AG.



Über die Luyanta AG



Die Luyanta AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf die strategische Führung, Steuerung, Koordination und Beratung von Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteiligungen sowie Drittunternehmen.



Die Luyanta AG versteht sich dabei als Partner Ihrer Kunden und Beteiligungen und ist darauf ausgerichtet, durch eigene und externe Finanzierungslösungen nachhaltig an der Wertentwicklung der Beteiligungen zu partizipieren.



Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.luyanta.de zu erreichen.



