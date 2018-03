Zürich (awp/sda) - Der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX dürfte heuer das soziale Netzwerk für Reiche, die Asmallworld AG, sein. Das Zürcher Unternehmen plant seinen ersten Handelstag am 20. März, wie Asmallworld am Donnerstag mitteilte. Der Listingpreis für die Aktie wurde auf 9,75 CHF festgelegt. Das ergäbe bei ...

