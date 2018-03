Der größte italienische Versicherer legt gute Zahlen vor und erhöht die Dividende. Die deutschen Lebensversicherungen will Generali verkaufen.

Eine Frage interessierte die Analysten am Donnerstag mehr als alles anderen bei der Präsentation der Generali-Bilanz in Mailand: Wann und wie trennt sich der italienische Versicherungsriese vom Lebensversicherungsgeschäft Generali Leben in Deutschland?

"Wir sind sehr kurz davor, die endgültige Entscheidung zu fällen, das passiert sehr bald", sagte Generali-CEO Philippe Donnet. Mehr nicht, auch nicht auf Nachfrage. Man werde die beiden Optionen prüfen, die auf dem Tisch seien, so der Franzose.

Im Handelsblatt-Interview hatte Donnet diese zwei Optionen vor kurzem erläutert: "Die aktuelle Situation bindet eine Menge Kapital. Mit der Entscheidung für einen Run-Off wird dieses Kapital freigesetzt und in Deutschland reinvestiert, um etwa das Wachstum der Generali durch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) oder von CosmosDirekt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...