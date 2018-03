Midea Group, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert, gab heute bekannt, dass sein All Easy Series R-290 mit Splitsystem ausgestattetes Raumklimagerät das erste System ist, welches das Umweltzeichen "Blauer Engel" für sein extrem niedriges Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP), die hohe Energieeffizienz, den niedrigen Geräuschpegel und die hohe Materialsicherheit erhalten hat. Damit ist Midea zudem das weltweit erste Unternehmen der Branche, das eine serienfähige, effiziente und zuverlässige Lösung entsprechend der in Kigali beschlossenen Änderung des Montrealer Protokolls bereitstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315005817/de/

The Blue Angel Certification awarding ceremony. (Photo: Business Wire)

Im Zuge der Gefährdung der Erde durch luftverunreinigende und klimaerwärmende Gase ist die Klimageräteindustrie mit höheren Anforderungen konfrontiert, insbesondere nach der in Kigali verabschiedeten Änderung des Montrealer Protokolls. Die Entwicklung von Klimageräten entsprechend der Änderung ist zum obersten Ziel für jedes Klimaanlagen produzierende Unternehmen avanciert.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ist Zeicheninhaber des Umweltzeichens "Blauer Engel", das für höchste Anforderungen an Energieeffizienz, Gesundheit und Umweltfreundlichkeit von Haushaltsgeräten steht.

Das Midea-Team widmete sich neun Jahre lang der Lösung aller technischen Probleme und entwickelte bis 2017 schließlich die Kernkomponenten, darunter den Kompressor, den Wärmetauscher und das elektronische Expansionsventil für das R-290, und gestaltete die einzigartigen Strömungswege, die elektrische Steuerung mit variabler Frequenz und die Sicherheitsschutzsysteme. Mit mehreren Durchbrüchen in den Bereichen Energieeffizienz, Sicherheit, Geräuschreduzierung und Materialkontrolle hat das R-290 über 200 in- und ausländische Patente erhalten, bevor es schließlich mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde.

Von der Forschung und Entwicklung über die Produktplanung und die Vermarktung bis hin zum Kundendienst ist Midea nun für die offizielle Markteinführung des Single-Split-Klimageräts R-290 gerüstet. Da es der F-Gasverordnung der EU für Kältemittel entspricht, wird es auf dem EU-Markt angeboten werden, sodass die Verbraucher dort von den neuesten effizienten, sicheren und umweltfreundlichen Haushaltsgeräten profitieren können.

Die Kerntechnologie des R-290 wurde neben weiteren Produkten von Midea am 14. März in Mailand auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE), einer internationalen Fachmesse für zivile und industrielle Installationstechnik, Klimatechnik und erneuerbare Energien, präsentiert. Midea fand auf der MCE 2018 großen Anklang und über das Unternehmen wurde ausführlich berichtet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315005817/de/

Contacts:

Für die Midea Group

Cassie Liu: 86 755 83599993

cassie@proexpo.cc