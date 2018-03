Liebe Leser,

nachdem ich die letzten beiden Wochen mehr oder weniger im Grippetunnel unterwegs war, kann ich nun endlich wieder frei atmen und den beginnenden Frühling genießen. Der Auftakt war dann auch gleich unser Clubtreffen am letzten Samstag in Leipzig. Eingeladen waren alle aktuellen Teilnehmer unseres Coaching Programms Stufe 2. "Aktueller Teilnehmer", dass bedeutet, jeder der bei uns das 6-monatige Coaching Programm absolviert hat und weiter dabeibleiben will, kann dies über einen ... (Jens Rabe)

