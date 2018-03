Liebe Leser,

kleine Erfolge bei Siemens: So hat der "Avenio" Zug, den Siemens zusammen mit einer Agentur für Doha im Emirat Qatar entwickelt hat, einen Preis erhalten, und zwar den "iF Design Award 2018". Ein zeitloses und zugleich futuristisches Design (ist das nicht ein Widerspruch?) passe ideal zur modernen Infrastruktur von Doha, so hieß es. Bei diesem Preis geht es wohl eher um Prestige als um wirtschaftlichen Erfolg. Laut Siemens wurde der diesjährige Gewinner von einer Jury von ... (Peter Niedermeyer)

