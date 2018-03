Zürich - Der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX dürfte heuer das soziale Netzwerk für Reiche, die Asmallworld AG, sein. Das Zürcher Unternehmen plant seinen ersten Handelstag am 20. März, wie Asmallworld am Donnerstag mitteilte.

Der Listingpreis für die Aktie wurde auf 9,75 CHF festgelegt. Das ergäbe bei der Kotierung von 8,14 Millionen Namenaktien eine Unternehmensbewertung von 79,3 Mio CHF. Rund 40% der Aktien sind für das Publikum offen. Die bisherige Hauptaktionärin ASW Capital mit einem Anteil von derzeit 60%, geht eine Lock-up Verpflichtung ein, dass sie bis März 2020 einen Aktien-Anteil von 50% behalten wird, wie es heisst.

Die Firma macht den Börsengang aber nicht, um an neues Geld zu kommen. "Asmallworld ...

