Basel - Dufry ist im Geschäftsjahr 2017 weiter gewachsen und hat das Ergebnis deutlich gesteigert. Nun will der Reisedetailhändler auch wieder die Zahlung einer Dividende an die Aktionäre aufnehmen. Deren Höhe und genaue Ausgestaltung ist aber noch unklar. Der Blick in die Zukunft ist derweil positiv.

Der Umsatz stieg um 7% auf 8,38 Mrd CHF. Organisch ist Dufry um 7,4% gewachsen, teilte der Reisedetailhändler am Donnerstag mit. Der Bruttogewinn verbesserte sich um 8,6% auf 4,98 Mrd CHF, die entsprechende Marge stieg auf 59,4% von 58,6%.

EBITDA über der Milliardengrenze

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um 7,7% auf 1,01 Mrd CHF zu. Damit hat der Konzern erstmals die Milliardengrenze geknackt. Der EBIT kletterte um mehr als die Hälfte auf 418,7 Mio CHF.

Unter dem Strich konnte Dufry den Reingewinn von 45,8 Mio auf 110,9 Mio CHF mehr als verdoppeln. Nach Minderheiten verbleibt ein deutlich höherer Gewinn von 56,6 Mio, nachdem im Vorjahr lediglich 2,5 Mio für die Aktionäre übrig geblieben waren. Die Verschuldung sank leicht und lag per Ende Dezember bei 3,69 Mrd nach 3,75 Mrd im Vorjahr. Durch die Einnahmen aus dem IPO der US-Tochter Hudson Anfang 2018 in Höhe von 714 Mio USD sollte sie weiter sinken.

Dividendenzahlung in noch unbekannter Höhe

Zudem können sich Aktionäre auch über eine Dividende freuen. Dufry will eine Ausschüttung vornehmen, ...

