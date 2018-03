Morrow Sodali gab heute bekannt, dass Cynthia Alers als Direktorin und Leiterin UK in das Unternehmen eingetreten ist.

Mit der Berufung von Frau Alers wird der Erfahrungsschatz des UK-Teams von Morrow Sodali weiter gefestigt, der alle Dienstleistungen von der Unternehmensführung (Corporate Governance) über die Fixed-Income-Beratung, das Investor-Relations-Management, Fusionen und Übernahmen bis zu strittigen Fällen umfasst. Hierdurch kann sich das Unternehmen stärker darauf konzentrieren, seinen Kunden eine aufschlussreiche Beratung, hochwertige Dienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die genau auf die Herausforderungen abgestimmt sind, vor denen die Kunden im Hinblick auf Governance und Übernahme von Eigenverantwortung stehen.

Zu ihren Aufgaben wird unter anderem die strategische Beratung der Kunden von Morrow Sodali gehören, die mit unternehmerischen Maßnahmen befasst sind, ebenso die Zusammenarbeit mit Finanzberatern, Rechtsbeiständen und anderen Beratern, die an vielfältigen britischen und grenzüberschreitenden Transaktionen beteiligt sind.

Frau Alers war zuvor in leitenden Positionen tätig, so etwa bei JP Morgan als Leiterin Investor Relations Services und bei globalen Unternehmen wie der Sage Group, CSR und Rotork als Direktorin Investor Relations und Strategie. Sie hat zahlreiche Fusions- und Übernahmetransaktionen, Kapitalbeschaffungen, Börsengänge und Neunotierungen begleitet und ist Mitglied im Ausschuss für Politik und Regulierung der Investor Relations Society. Außerdem hatte sie mehrere Verwaltungsratsmandate beim Hafen von Dover inne, wo sie zugleich Vorsitzende des Prüfungsausschusses war, und bei Orwell Housing, wo sie zur Zeit stellvertretende Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist.

"Cynthia bringt bei Morrow Sodali eine breite Palette von Erfahrungen in Unternehmens- und Banking-Funktionen ein und wird unsere Beratungsleistungen in den Bereichen Anleger-Engagement, Unternehmensführung, Werbung um Stimmrechtsvollmachten, AGM-Services und Fixed Income weiterentwickeln und verbessern. Sie bringt profunde Kenntnisse über Investor Relations und Kapitalmärkte mit und wird uns bei der Konsolidierung unseres UK-Geschäfts unterstützen", so der Kommentar von Alvise Recchi, dem CEO von Morrow Sodali.

Cynthia Alers sagte dazu: "Ich sehe meinem Eintritt in Morrow Sodali als Leiterin für den UK-Markt gespannt entgegen. Anleger-Engagement, Eigenverantwortung und Corporate Governance bestimmen zunehmend das Anlegerverhalten und die Unternehmensbewertungen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem globalen Büro bei der Entwicklung der UK-Beratungsdienste sowohl für Berater als auch für Unternehmenskunden."

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali, ein führendes globales Beratungsunternehmen, ist auf Governance- und Anlegerdienste für weltweit angesiedelte Unternehmenskunden spezialisiert. Morrow Sodali bietet strategische Beratung sowie Dienstleistungen in Bezug auf Unternehmensführung (Corporate Governance), Kapitalmarktinformationen, Kommunikation und Betreuung von Aktionären, Werbung um Stimmrechtsvollmachten (Proxy Solicitation), Investoreninitiativen und damit verbundene Eigentumsfragen.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie lokalen Büros und Partnern in zehn Ländern betreut Morrow Sodali in 40 Ländern mehr als 700 Unternehmenskunden, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören. Neben börsennotierten und privaten Unternehmen zählen auch Investmentfonds, Börsen, Mitgliederverbände und aktivistische Investoren zum Kundenkreis.

Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie auf www.morrowsodali.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315005833/de/

Contacts:

Morrow Sodali

Velia Senatore

E-Mail: v.senatore@morrowsodali.com

Telefon: +39 344 3464 051