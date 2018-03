Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Volkswirt Martin Hüfner hatte sie bei einem Hello bank!-Event unter seine 4 grössten "Absurditäten 2017" (weiss nicht mehr, ob das das exakte Wording war, halt sinngemäss) gereiht: Die 100-jährige österreichische Bundesanleihe, die bis 2117 läuft und einen Kupon von 2,1 Prozent hat. Hüfner meinte damit nicht die Konstruktion der längstlaufenden Staatsanleihe weltweit, sondern, dass so etwas gekauft würde. Nun, werfen wir doch einmal eine Blick auf den Sekundärmarkt. Und, siehe da: Hier sieht man, dass die 100-jährige mittlerweile deutlich über pari notiert. Ich erinnere mich noch an ein Roundtable im Herbst, bei dem Anleihenmann Florian Vanek von der...

