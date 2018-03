Gland (ots) - Swissquote lanciert erstes aktiv verwaltetes

Multi-Kryptowährungs-Zertifikat an Schweizer Börse



- Portfolio aus vier Kryptowährungen: Bitcoin, Bitcoin Cash,

Ethereum, Litecoin

- Diversifikation reduziert Risiken

- Börsennotiertes Finanzprodukt schafft Transparenz

- Algorithmus sorgt für optimale Gewichtung und maximale Rendite



Swissquote, die führende Online-Bank der Schweiz, hat heute als

erster Anbieter ein aktiv verwaltetes Multi-Kryptowährungs-Zertifikat

lanciert. Dabei handelt es sich um ein Portfolio aus vier

Kryptowährungen. Damit können Anleger jetzt in vier Kryptowährungen

auf einmal investieren. Das Zertifikat wird an der Schweizer Börse

gehandelt und ist für jedermann zugänglich.



Das Portfolio besteht aus den vier Kryptowährungen mit dem

grössten Handelsvolumen und der höchsten Marktkapitalisierung:

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin. Die Diversifikation in

vier Kryptowährungen sorgt für eine breitere Streuung des Risikos;

der Anleger geht geringere Verlustrisiken ein, als wenn er in nur

eine Kryptowährung investiert.



"Es ist der nächste konsequente Entwicklungsschritt gemäss unserer

Strategie, den Markt für Kryptowährungen für private Anleger

zugänglich und transparent zu machen", so Peter Rosenstreich, Head of

Market Strategy bei Swissquote. "Mit dem diversifizierten Portfolio

schaffen wir die Möglichkeit, Preisschwankungen einzelner

Kryptowährungen abzufedern. Es ist für Anleger gedacht, die das

Potenzial von Kryptowährungen erkannt haben, aber nicht auf eine

Kryptowährung allein setzen wollen. Ihnen bieten wir ein

strukturiertes Produkt, das einfach zu handeln ist und aktiv

verwaltet wird."



