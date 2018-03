Der Dow Jones Industrial hat sich am Donnerstag etwas von seiner dreitägigen Verluststrecke erholt. Der US-Leitindex stieg um 0,30 Prozent auf 24 831,59 Punkte. Unterstützung kam dabei von jüngsten Konjunkturdaten: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet.

Der breit gefasste S&P 500 bewegte sich mit plus 0,08 Prozent auf 2751,55 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,04 Prozent auf 7493,98 Punkte nach.

Die jüngste Personalie der Regierung spaltet gleichwohl derzeit die Börsianer. Der neue Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, der TV-Moderator und Ökonom Larry Kudlow, ging bereits mit ersten Äußerungen in einem Interview seines Senders CNBC auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union und China.

Einige Kommentatoren verwiesen jedoch darauf, dass der 70-Jährige, der schon zur Ära des früheren US-Präsidenten Reagan-Ära im Weißen Haus gearbeitet hat, prinzipiell offen zum freien Welthandel stehe - freilich mit einem Tick hin zum für die USA "fairen" Welthandel, wie ihn aktuell sein neuer Chef Donald Trump anstrebe, merkte Marktanalyst Michal van Dulken vom Handelshaus Accendo Markets an.

Auf Unternehmensseite stiegen die Aktien von Goldman Sachs um 0,67 Prozent. Auch die Papiere von JPMorgan legten zu. Der Senat hatte zur Wochenmitte den Weg für eine Lockerung der Regulierungsvorschriften für die Branche frei gemacht. Das Weiße Haus erklärte umgehend, Präsident Donald Trump werde ein entsprechendes Gesetz unterzeichnen. Die Aussicht auf weniger strengere Richtlinien hatte die Anleger bereits in der Vergangenheit erfreut.

An der Dow-Spitze zogen die Papiere von ExxonMobil um 1,66 Prozent auf 74,83 US-Dollar an. Die britische Investmentbank HSBC hatte die Anteilsscheine um gleich zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 82,50 Dollar erhöht. Die Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron hätten jüngst auf Analystenveranstaltungen positive Ausblick gegeben, schrieb Analyst Gordon Gray. Das kurzfristige Förderwachstum von Exxon komme vielleicht nicht an das der Konkurrenz heran, der langfristige Wachstumsausblick aber sei stark. Die Aktien von Chevron gewannen zuletzt rund 0,5 Prozent.

Für die Aktien von Alibaba schließlich ging es um rund 3 Prozent nach oben. Der führende chinesische Onlinehändler erwäge einen Börsengang in seinem Heimatland, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise./la

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0273 2018-03-15/15:59