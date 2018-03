Köln (ots) -



Ein fester Termin für neugierige Kinder und ihre Familien: Der KiRaKa-Entdeckertag in der PHÄNOMENTA Lüdenscheid. Am 22. April 2018 gibt es zwischen 11.00 und 17.00 Uhr jede Menge zu entdecken. Zwei Herren mit grünen Markenzeichen gehen mit auf Entdeckungsreise: Christoph aus der Sendung mit der Maus - der mit dem grünen Pullover - kommt und zeigt seine Experimente. Auch KiRaKa-Hexenmeister Joachim Hecker - der mit dem grünen Jackett - ist dabei. Auf seinen Workshop könnte er überdies einen grünen Punkt kleben. Denn für seine Experimente verwertet Jo Hecker diesmal Kunststoff und führt vor, wie vielfältig das Material ist. Majid Karami ist genauso umweltfreundlich wie musikalisch: Der Erfinder und Instrumentenbauer bastelt mit Kindern Musikinstrumente aus Müll. Warum Vulkane wichtig für das Ökosystem der Erde sind, erzählt Ulla Lohmann. Die Vulkanforscherin und Fotografin zeigt spektakuläre Bilder von ihren Expeditionen ins Innere der Vulkane. Dieses und vieles mehr können Kinder beim KiRaKa-Entdeckertag erleben.



Der KiRaKa sendet live von 14.05 bis 15.00 Uhr. Es moderiert Ralph Erdenberger.



Die Workshops und Vorlesungen des Entdeckertages sind für Kinder ab sieben Jahren empfohlen.



Die Phänomenta Lüdenscheid bietet mit ihren Exponaten Naturwissenschaft zum Anfassen und Ausprobieren für die ganze Familie. (PHÄNOMENTA-Weg 1 (früher: Gustav-Adolf-Straße 9-11), 58507 Lüdenscheid); Eintritt: 8 Euro (Sonderpreis), Kinder bis fünf Jahre bezahlen 3 Euro, unter drei Jahre kostenlos.) Zu den Workshops wird um telefonische Voranmeldung bei der PHÄNOMENTA gebeten: 02351-21532.



Weitere Informationen und das Programm gibt es unter www.kiraka.de Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit Jo Hecker.



Fotos unter ARD-Foto.de



