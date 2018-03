Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post DHL Group wird ein neues Paketzentrum in Ludwigsfelde vor den Toren Berlins errichten, teilte das Bonner Logistikunternehmen mit.

Das neue Paketzentrum wird rund 50.000 Sendungen pro Stunde sortieren und die beiden bestehenden Paketzentren in Rüdersdorf und Börnicke verstärken.

Deutsche Post und die Stadt Ludwigsfelde haben bereits einen Kaufvertrag über das 165.000-Quadratmeter-Grundstück unterzeichnet, das sich 11 Kilometer entfernt von der südlichen Stadtgrenze Berlins in einem 68 Hektar großen Industriepark befindet.

Die Fläche wird derzeit erschlossen, Baubeginn soll im Sommer sein. Die Deutsche Post will das neue Zentrum 2020 in Betrieb nehmen und dort bis zu 600 tarifgebundene Arbeitsplätze schaffen.

Aktuell ist das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits in der Lage, mehr als 1 Million Pakete pro Stunde in den 34 bundesweit bestehenden Paketzentren zu sortieren.

Allerdings rechnet das Unternehmen in den nächsten Jahren damit, dass der Paketmarkt weiter rasant wächst, im Schnitt um 5 bis 7 Prozent pro Jahr bis 2020.

Das geplante Paketzentrum wird zu den leistungsfähigsten im Unternehmen gehören. Seit 2016 betreibt die Deutsche Post ihr bislang größtes Paketzentrum in Obertshausen östlich von Offenbach. Dort können ebenfalls 50.000 Sendungen pro Stunde sortiert werden. Nächstes Jahr soll ein ebenso leistungsfähiges Paketzentrum in Bochum in Betrieb genommen werden, für das die Bauarbeiten im vergangenen Jahr begonnen haben.

