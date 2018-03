Besseres Look-and-feel. Bessere Benutzererfahrung. Bessere BI denn je.



Aalborg, Dänemark (ots/PRNewswire) - Das in Dänemark ansässige Unternehmen TARGIT A/S gab heute das Release von TARGIT Decision Suite 2018 bekannt, der aktuellsten Version seiner marktführenden Business-Intelligence- und Analyse-Software. Das neue Release bietet eine Reihe neuer Features und Funktionen, welche die fortschrittliche BI-Lösung besser als je zuvor machen.



"Unser Schwerpunkt liegt darauf, unseren Kunden Wert zu bieten, der in unserem Geschäft eine treibende Kraft ist. Wir glauben an eine enge, agile Beziehung mit Kunden und Partnern. Wir haben unseren Kunden und Partnern zugehört und ihren Input in TARGIT Decision Suite 2018 einbezogen", so CEO Leif Vestergaard.



In diesem neuen Release hat TARGIT bedeutende Verbesserungen am Look-and-feel und an der Leistung von Decision Suite vorgenommen, u. a. Verbesserungen an: TARGIT Anywhere-Client, TARGIT Management, TARGIT InMemory ETL Studio und TARGIT Windows-Client.



Die Benutzer von Decision Suite 2018 werden in TARGIT Anywhere eine verbesserte Benutzeroberfläche und verbesserte Diagramme vorfinden, was zu einer besseren Browser-Leistung führt, u. a. schnelleres Laden, Übergangsanimationen und Größenänderungen ohne neu laden zu müssen - und das alles, während die Auslastung des TARGIT-Servers gesenkt wird. Die Benutzer werden auch ein neues KPI-Objekt entdecken, das eine dynamischere Art bietet, Leistungsmessungen anzuzeigen.



"Die neue und verbesserte TARGIT Decision Suite bietet jetzt noch mehr Features, die das Leben der Benutzer leichter machen", so der neue CTO von TARGIT, Michael H. Andersen, ein Veteran in der Softwareentwicklung. "Decision Suite 2018 ist BI, die besser denn je ist und zu besseren datengesteuerten Entscheidungen führt."



Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie unsere Website (https://www.targit.com/en/software/decision-suite/2018) oder wenden Sie sich an:



Michael H. Andersen, mah@targit.com



Informationen zu TARGIT



TARGIT ist ein führender Anbieter von Business-Intelligence-Software für das SME-Segment. TARGIT ist der Hersteller von TARGIT Decision Suite, der Business-Intelligence- und Analyse-Lösung für alle geschäftlichen Benutzer. Mit einem Fokus auf Menschen ist unsere Mission, ganze Organisationen zu verändern, indem wir umsetzbare Erkenntnisse enthüllen, die es jedem Benutzer ermöglichen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. TARGIT Decision Suite ist die einzige Business-Intelligence-Plattform, die Tools zur visuellen Datensuche, Self-Service Business Analytics, Reporting und beeindruckende Dashboards in einer einzigen integrierten Lösung bietet. TARGIT vereint die Steuerung einer zentralisierten BI-Lösung mit der Flexibilität einer dezentralisierten Lösung mit robuster Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die unternehmensweite Plattform bietet umfangreiche Bereitstellungsoptionen, die jedem im Unternehmen zentralisierte BI bringen. Die Self-Service-Fähigkeiten von TARGIT Decision Suite ermöglichen es geschäftlichen Benutzern, ihre eigenen Berichte und Analysen zu erstellen und IT-Engpässe zu eliminieren.



