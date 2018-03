Anfang der Woche legte US-Präsident Donald Trump sein Veto in Sachen Qualcomm-Übernahme durch Broadcom ein. Nun hat Broadcom aufgegeben. Man will den US-Konkurrenten nicht mehr übernehmen. Aber man möchte in die USA umziehen. Broadcom ist heute auch unser Trading-Tipp des Tages. Erfahren Sie mehr dazu von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.