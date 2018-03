München (ots) -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: Montag, 19. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Die Reimanns sind unterwegs im australischen Outback. In einem Survival Camp bekommen die beiden wichtige Tipps von Ureinwohner Neville. Kurz darauf wartet die nächste Herausforderung auf Konny und Manu: die Überquerung eines 50 Meter breiten Flusses.



Konny und Manu bereisen den giftigsten Kontinent der Welt. Im australischen Outback gibt es einiges zu beachten. In einem Survival Camp nimmt Ureinwohner Neville die beiden an die Hand. Der Besuch beginnt mit einem ungewöhnlichen Feuer-Ritual, doch davon lassen sich die Reimanns nicht einschüchtern. Vom Bauen eines Speers über die richtige Technik zum Krabbenfischen bis hin zum Herstellen von Wundermittelchen gegen Stiche und Bisse bringt Neville den beiden Kult-Auswanderern die wichtigsten Grundlagen bei.



Nach dem Besuch sind Konny und Manu wieder auf sich allein gestellt und stehen direkt vor der ersten großen Hürde. Die Überquerung des 50 Meter breiten Flusses steht auf dem Programm.



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 19. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



