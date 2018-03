Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: Barrick GoldDie Trendaktie im Goldbereich ist nun 5 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 11,7 auf 12,32). aktuelle Indikation: 9.94 / 9.95 Veränderung zu letztem SK: 0.14% Auf dem Radar: adidasadidas hat am Mittwoch mit 11,18% auf 187,90 Euro, begleitet von 395% üblicher Tagesumsätze, einen neuen Rekord für DAX-Titel 2018 aufgestellt. Der alte Rekord ist übrigens wenige Tage alt: RWE vom 12.3. mit 9,2 Prozent Tagesplus. Mit 49,38 Prozent Sells ist adidas auch jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Verkäufer-Anteil. Da wurden teilweise Gewinne mitgenommen. aktuelle Indikation: ...

