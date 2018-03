MotorradreifenDirekt.de war vom 23. bis 25. Februar 2018 auf den Hamburger Motorrad Tagen sowie vom 1. bis 4. März 2018 auf der Motorräder Dortmund vertreten.

Im Mittelpunkt standen Einkaufserlebnis, Beratung und viele persönliche Gespräche mit Standbesuchern.

MotorradreifenDirekt.de präsentierte sich erstmals mit eigenem Stand auf den Hamburger Motorrad Tagen sowie zum wiederholten Mal auf der Motorräder Dortmund 2018. Ein wichtiges Anliegen war es dabei, gemeinsam mit den Standbesuchern die Bedienungsfreundlichkeit des Onlineshops zu testen, um herauszufinden, welche weiteren Wünsche und Ideen die Kunden haben. Auf dieser Grundlage soll die Nutzung von MotorradreifenDirekt.de noch weiter verbessert werden. Ebenfalls getestet wurde der neue virtuelle Reifenberater. Dieser ermöglicht es durch gezielte Fragen, eine noch genauer auf die eigenen Ansprüche und Voraussetzungen zugeschnittene Produktauswahl zu erhalten. Damit soll die Suche nach den richtigen Reifen künftig noch einfacher und schneller erfolgen und eine fachmännische Beratung sichergestellt werden. Messegäste nutzten auch die Chance, mit dem MotorradreifenDirekt.de-Expertenteam zu fachsimpeln und sich zu allen Fragen rund um Motorradreifen und Online-Reifenkauf beraten zu lassen. Großes Interesse bestand vor allem an den Themen Reifenfreigabe und Montagepartnerschaft: Kunden von MotorradreifenDirekt.de können die bestellten Reifen ohne Zusatzkosten auch direkt an eine der zahlreichen Partnerwerkstätten in der Nähe liefern lassen, wo sich der Fachmann um die Montage kümmert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180315005914/de/

Erfolgreicher Auftritt von MotorradreifenDirekt.de auf den Hamburger Motorrad Tagen und der Motorräder Dortmund 2018 (Foto: Business Wire)

Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de ist zufrieden mit den Messeauftritten: "Die beiden Messen waren ein voller Erfolg für uns. Wir blicken zurück auf einige spannende und intensive Tage mit vielen anregenden Gesprächen. Die vielseitigen Anliegen der Motorradenthusiasten haben uns dabei erneut gezeigt, wie individuell die Bedürfnisse vieler Biker sind. Deshalb bieten wir bei MotorradreifenDirekt.de ein so umfangreiches Sortiment an Reifen unterschiedlicher Profile und Dimensionen damit findet jeder das zu den eigenen Vorlieben passende Produkt."

Neben all den wichtigen und spannenden Themen kam natürlich auch die Unterhaltung am Stand nicht zu kurz: Für die Foto-Aktion an den jeweiligen Messe-Wochenenden, bei der Besucher lustige Erinnerungsfotos vor verschiedenen Hintergründen, mit tollen Bikes und coolen Requisiten schießen konnten, standen die Messegäste sogar Schlange.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

