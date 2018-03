Unterföhring (ots) - - Kai Dittmann und Thomas Fleischmann führen ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de durch beide Auslosungen



- Thorsten Fink ist ab 14.00 Uhr zu Gast im Studio und analysiert die Viertelfinal-Paarungen



Zum siebten Mal in Folge hat der FC Bayern das Viertelfinale der UEFA Champions League erreicht, in der UEFA Europa League kämpfen mit RB Leipzig und Borussia Dortmund heute Abend zwei weitere deutsche Klubs um den Einzug in das Viertelfinale. Welche Aufgaben die Vereine auf dem Weg ins Finale nach Kiew bzw. Lyon als Nächstes erwarten, erfahren Fußballfans bei Sky am Freitagmittag aus erster Hand.



Ab 11.30 Uhr überträgt Sky Sport News HD zunächst die Auslosung der Viertelfinals in der UEFA Champions League live. In der Runde der letzten Acht sind mit der Bundesliga, La Liga, der Premier League, und der Serie A die vier Topligen Europas unter sich: Neben dem deutschen Rekordmeister aus München befinden sich dann auch Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, der FC Liverpool, der AS Rom und der FC Sevilla im Lostopf.



Im Anschluss überträgt Sky Sport News HD die Auslosung in der UEFA Europa League live. Moderator Thomas Fleischmann und Kommentator Kai Dittmann führen durch beide Veranstaltungen.



Sky Reporter Uli Köhler ist in Nyon, um erste Reaktionen der Vereinsvertreter einzuholen, außerdem werden weitere Sky Reporter auch bei den deutschen und österreichischen Vereinen vor Ort sein. Neben Schalten mit ersten Einschätzungen der Sky Experten wird ab 14.00 Uhr Thorsten Fink im Studio zu Gast sein und das Ergebnis der Auslosung bei Sky Sport News HD analysieren.



Der Übertragung ist auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de empfangbar.



