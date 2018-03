Baden-Baden (ots) - Freitag, 16. März 2018 (Woche 11)/15.03.2018



23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 86



Deutschland wird endlich wieder regiert! Nach der politische Hängepartie der letzten Monate geht jetzt ein Ruck durch das Land - oder etwa doch nicht? Eines ist sicher: Florian Schroeder und seine Gäste bringen in der "Spätschicht" einiges in Bewegung, vor allem die Lachmuskeln.



Dieses Mal sind mit dabei:



Jens Neutag nimmt die Neulinge im Regierungspersonal kritisch unter die Lupe. Dabei fallen ihm einige Ungereimtheiten auf - und damit ist nicht die Frisur von Jens Spahn gemeint. Aber kann es angesichts der Diesel-Affäre Zufall sein, dass ausgerechnet jetzt die neue CDU-Generalsekretärin Karrenbauer heißt?



Johann König weiß, was die Gesellschaft auch ohne Regierung zusammenhält. Leider sind das hauptsächlich Erotikfilmchen aus dem Netz. Warum er außerdem kürzlich einen Anruf von Angela Merkel bekam, verrät er in der "Spätschicht".



Martin Frank ist als Mittzwanziger grundsätzlich optimistisch - es bleibt ihm schließlich auch nichts anderes übrig. Denn für seine Rente sieht es nicht rosig aus, wenn seine Generation weiterhin so wenige Kinder bekommt. Bei durchschnittlichen 1,5 Kindern pro Kopf muss man mittlerweile schon den Thermomix mitrechnen.



Anka Zink sucht nach zwei alten Werten: Sicherheit und Vertrauen. Dass dieses Doppel als "SuV" ausgerechnet als Abkürzung für überdimensionale Geländewagen herhalten muss, sieht sie als Ironie des Schicksals.



Willy Astor ist so begeistert von der vermeintlichen Aufbruchsstimmung im Land, dass er direkt ein Lied über Optimismus geschrieben hat. Dabei verdreht er die Silben so kunstvoll, wie es sonst nur Günther Oettinger mit englischen Vokabeln beherrscht.



Sonntag, 18. März 2018 (Woche 12)/15.03.2018



Zusätzlichen Beitrag beachten!



05.20 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH) Deutschland 2018 Blick nach vorn Autor: Caroline Draber, Wolfgang Klein Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 966



05.50 Eisenbahn-Romantik



Die Arlbergbahn Erstsendung: 02.08.2015 in SWR/SR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 07. April 2018 (Woche 15)/15.03.2018



Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



20.15 Schlagerchampions - Das große Fest der Besten Florian Silbereisen präsentiert die Stars des Jahres Erstsendung: 07.04.2018 in MDR



Montag, 16. April 2018 (Woche 16)/15.03.2018



Tagestipp



20.15 Die Sofa-Richter Best of



Ein Jahr lang haben "Die Sofa-Richter" packende Fragen mitten aus dem Leben diskutiert. Vor dem Beginn der neuen Staffel blickt das SWR Fernsehen in vier Best-of-Folgen zurück auf die Highlights - heute mit Folge zwei. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, redet mit und löst auf.



Spontan und offen diskutieren die "Sofa-Richter" bei sich zu Hause über Alltagsfragen mitten aus dem Leben: Ärger um den Hauptgewinn - ist Teilen unter Kumpels Pflicht? Was Gäste reklamieren dürfen - welche Rechte habe ich im Restaurant? Und es geht um emotionale Fälle mit Tiefgang: Selbstbestimmtes Sterben - gehört mein Tod mir?



Die "Sofa-Richter" sind Menschen "wie Du und ich": Zwei Stuttgarter Privatdetektive, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Ehepaar aus Esslingen, eine Familie aus Mainz, ein türkisch-spanisches Paar und ein Model aus Mannheim, drei angehende Priester aus Trier und die SWR Promis Ursula Cantieni und Pierre M. Krause. Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung, ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind die "Sofa-Richter" mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben.



Montag, 23. April 2018 (Woche 17)/15.03.2018



20.15 Die Sofa-Richter



Best of



Ein Jahr lang haben "Die Sofa-Richter" packende Fragen mitten aus dem Leben diskutiert. Vor dem Beginn der neuen Staffel blickt das SWR Fernsehen in vier Best-of-Folgen zurück auf die Highlights, heute Folge drei. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, redet mit und löst auf.



Spontan und offen diskutieren die "Sofa-Richter" bei sich zu Hause über Alltagsfragen mitten aus dem Leben: An die Leine? - Spannendes zum Thema Hund; Silikonkissen als Berufshindernis? - Ungeeignet für die Polizei? Und es geht um Fragen mit Tiefgang: Ohne Skrupel bei Unfällen - Härtere Strafen für Gaffer?



Die "Sofa-Richter" sind Menschen "wie Du und ich": Zwei Stuttgarter Privatdetektive, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Ehepaar aus Esslingen, eine Familie aus Mainz, ein türkisch-spanisches Paar sowie ein Model aus Mannheim, drei angehende Priester aus Trier und die SWR Promis Ursula Cantieni und Pierre M. Krause. Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung, ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind die "Sofa-Richter" mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben.



