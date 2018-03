Industrie und Forschung basteln an technischen Updates für unser Gehirn. Der Übergang zum Neurokapitalismus wird mehr verändern als Geschäftsmodelle.

Mary Lou Jepsen braucht nur drei Minuten, um die Revolution auszurufen. So lange dauert der Pitch der Openwater-Chefin auf der DLD-Konferenz in München, um zu erklären, wie ihr Unternehmen das Denken revolutionieren will. Die 53-jährige Seriengründerin, Professorin der Tech-Elite-Uni MIT und ehemalige Mitarbeiterin von Google und Facebook, will das Gehirn als unbekanntes Terrain technisch erobern. Openwater, gegründet 2016, entwickelt bildgebende Verfahren, um in den Kopf hineinzuhören und -zuschauen. Das technische Equipment soll in ein Stirnband oder einen Hut passen, der Prototyp im nächsten Jahr, das marktreife Produkt 2020 fertig ein. "Unser Moonshot ist die Telepathie", sagt Jepsen. Kommunizieren durch Denken, das ist für sie die Traumvorstellung einer drahtlos vernetzten Zukunft, in der Gehirne mit Gehirnen sprechen. In München freilich bleiben zunächst einmal überforderte Gehirne zurück im Publikum, das sich mehrheitlich fragt, ob Science und Fiction jetzt endgültig zusammenwachsen.

Hinter dem Ehrgeiz, das Denken zu optimieren, steckt eine ganze Industrie. Schließlich steigt der Druck auf jeden Einzelnen, immer und überall voll einsatz- und leistungsbereit zu sein. Besser, schneller, effizienter zu denken, wird zum Wettbewerbsvorteil. Die nächste Frontier-Bewegung erobert unsere grauen Zellen. So wie im frühen 17. Jahrhundert die Siedler die ersten Landstriche Amerikas für sich einnahmen, rücken nun die Forscher und Entwickler des Silicon Valley aus, um das Hirn als Existenzraum einer superintelligenten Zukunft zu erschließen.

Vielleicht geht es aber nicht nur darum, schneller und besser zu denken. Vielleicht geht es irgendwann ums Überleben. So glaubt zumindest Elon Musk, prominentester Serienunternehmer aus dem Silicon Valley. Er steht an der South-by-Southwest, dem größten Tech-Festival der Welt, auf der Bühne, um das Untergangsszenario zu schärfen. Musk ist überzeugt, dass wir alle eine Hirnerweiterung brauchen. "Lasst euch gesagt sein: Künstliche Intelligenz ist um ein Vielfaches bedrohlicher als Nuklearwaffen", sagt Musk. "Wir müssen eine Symbiose mit ihr eingehen, indem wir die kollektive Humanintelligenz und die digitale Intelligenz ganz eng verbinden." Nur so kann die Menschheit das Steuer ihres eigenen Schicksals in der Hand halten, findet Musk. 2016 hat der Unternehmer mit weiteren Partnern eine Firma genau dazu gegründet: Neuralink. Die Gründer wollen ein Implantat entwickeln, mit dem sich das Gehirn an einen Computer anschließen lässt.

Aktuell arbeiten etwa dreißig Unternehmen weltweit an der neurotechnologischen Eroberung des Gehirns. Sie wollen mit Hilfe neuer Technologien an der Erweiterung des Denkens durch Neurostimulation, Neuromodulation, Hirn-Apps und der Entwicklung von Hirn-Computer-Schnittstellen mitwirken. Corneliu E. Giurgea, einer der Väter der Hirnstimulation, sagt: "Die Menschheit wird nicht Millionen von Jahren passiv darauf warten, dass die Evolution ihr ein besseres Gehirn anbietet." Das heißt, sie wird die Entwicklung selbst in die Hand nehmen.

Da ist neben Elon Musk mit Neuralink zum Beispiel auch der Serienunternehmer Bryan Johnson. Er hat 100 Millionen Dollar in ein neues Start-up namens Kernel investiert. Das Unternehmen will ein Hirnimplantat entwickeln, mit dem sich Gedächtnisstörungen und Krankheiten wie Alzheimer mildern lassen.

Insgesamt wurden im Jahr 2010 in den USA noch 800 Patente in dem Bereich angemeldet, 2014 waren es schon mehr als 1600. Und den Patenten folgt das Geld in den Bereich: 2013 belief sich der globale Markt für Neuroindustrie auf gut 24 Milliarden Dollar, 2030 sollen es bereits mehr als 30 Milliarden Dollar sein.

Es entsteht ein harter Wettbewerb darum, wer zuerst das Nervensystem kontrollieren und eine für den Massenmarkt taugliche Technologie anbieten wird für das Gedankenlesen oder den Brainchat, das Plaudern von Hirn zu Hirn. Das Gehirn wird "das zukünftige Kampfgebiet", sagt James Giordano, Neuro-Ethiker an der Georgetown University. Die Erneuerung des Denkens könnte so auch zu einem neuen Kampfplatz um regionale Vorherrschaft, um die wirtschaftliche und kulturelle Überlegenheit im Neurokapitalismus werden.

Gründer Johnson sagt: "Ich warte nur noch darauf, dass ein Staat seine Hand hebt und sagt: ‚Wir sind die neue Heimat für die Entwicklung der menschlichen Potenziale. Bringt eure Technologien her und lasst uns loslegen.'"

Mitten ins Hirn: Bedenkenträger, Cyborgs und Verrückte

Die Technik, mit der diese Revolution möglich wird, schleicht sich an. Bisher tummelt sie sich am Übergang von der Hardware (Maschine) zur Wetware (menschlicher Körper). Unternehmen wie Emotiv, NeuroSky oder InteraXon liefern Geräte für den Einstieg ins Hirnboosting, Fitness-Tracker für den Kopf. So lässt sich die Hirnaktivität messen, der Erfolg von Meditations- und Entspannungsübungen kontrollieren oder ein Computerspiel steuern.

Facebook will einen Schritt weiter gehen. "Wir arbeiten an einem System, das es euch erlauben wird, direkt aus eurem Gehirn heraus zu tippen, und zwar fünf Mal so schnell, wie ihr heute auf euren Telefonen tippen könnt", schrieb Mark Zuckerberg in einem Blogpost im April 2017. Soeben hatte Facebook sein "silent speech interface" auf seiner Entwicklerkonferenz F8 vorgestellt. Ein Team von sechzig Personen arbeitet unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung an dieser Technologie. Sie soll es möglich machen, einhundert Wörter pro Minute als Text in einen Computer zu denken. Der derzeitige Rekord für das Schreiben per Gehirn liegt bei acht Wörtern pro Minute. Allerdings nur dann, wenn man sich zuvor eine Sonde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...