Das Start-Up Africa GreenTec versorgt Dörfer in Mali und Niger mit mobilen Solartainern. Das ZDF hat die Gründer Torsten und Aida Schreiber auf ihrer Reise in den Niger begleitet und dokumentiert die Schwierigkeiten, aber auch das positive Ergebnis ihrer Arbeit für die Menschen im Dorf Amaloul Nomade in der Tahoua-Region. Die Dokumentation "planet e.: Die Solarstrom-Macher" läuft am Sonntag, den 01.04.2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...