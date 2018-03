Unterschleissheim - Am vergangenen Donnerstag hat Mario Draghi die meisten Finanzmarktakteure mit einem Kommunikationswechsel überrascht, den man zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt erwartet hatte, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Grundsätzlich sei es so, dass die Notenbanker bei all ihren Entscheidungen immer nur zwei Möglichkeiten hätten. Entweder vorweggreifen oder aber dem Druck nachgeben und reagieren. In diesem Fall habe sich das oberste Entscheidungsorgan der Europäischen Zentralbank (EZB), der EZB-Rat, für die erste Variante entschieden. Dieser Schritt sei anschließend immer wieder als Ende der Geldschwemme bezeichnet worden. Bei genauerer Analyse aber könne man diesen Beschluss auch als geschickten Schachzug titulieren.

