Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte würden erneut die Volatilität entdecken. Die verschiedenen Wirtschaftszonen würden sich in den Wirtschaftszyklen zwar in unterschiedlichen Phasen befinden (so seien die Vereinigten Staaten im Zyklus deutlich weiter fortgeschritten) doch könnte das weltweite Wirtschaftswachstum insgesamt im Jahr 2018 durchaus bei etwa 3,3% liegen.

