Seit Januar bekämpft die Türkei die Kurdenmiliz YPG im syrischen Afrin. Die EU fordert ein Ende. Doch Erdogan will seinen Kurs fortsetzen.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Forderungen des EU-Parlaments nach einem Ende der Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien zurückgewiesen. "Es gibt nichts, was das Europaparlament der Türkei sagen könnte", sagte Erdogan am Donnerstag bei einer Preisverleihung in Ankara. "Für uns gehen diese Worte zum einen Ohr herein und zum anderen wieder heraus." Das EU-Parlament hatte in einer Resolution ein Ende der Militäroffensive in Afrin gefordert.

Präsident Erdogan sagte

