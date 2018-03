Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin mehrheitlich höher gezeigt. Einzig die zweijährige Anleihe blieb unverändert. Der Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls im Plus. Auch an den europäischen Aktienmärkten ging es überwiegend bergauf.Nach einem ruhigen Vormittagshandel gab es auch am Nachmittag ...

