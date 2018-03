Devisen weekly: Vorsichtige Haltung der EZB lässt Euro nur kurz abwerten. Politische Risiken lasten auf US-Dollar. Bank of Japan und Schweizerische Nationalbank halten an ultralockerer Geldpolitik fest

EUR/USD: Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar nach der Zinssitzung der EZB am 8. März angesichts ihrer eher vorsichtigen Haltung gegenüber einem Ausstieg aus ihrem QE-Programm etwas unter Druck geraten. Das Währungspaar ist daher unter 1,24 gefallen. Im weiteren Wochenverlauf konnte der Euro jedoch wieder zulegen, denn der US-Dollar zeigte sich ebenfalls angekratzt. Die politischen Querelen im Weißen Haus, die zur Entlassung von Außenminister Rex Tillerson geführt haben, sowie die protektionistischen Maßnahmen der USA, welche zu größeren Handelsstreitigkeiten weltweit führen könnten, scheinen die Leitwährung US-Dollar zu belasten.

Die große Frage ist, ob das so bleibt, wenn sich die Konflikte ausweiten. In der Vergangenheit ist es stets so gewesen, dass der US-Dollar von großen internationalen Krisen, wie zum Beispiel die Finanzkrise von 2008/2009, profitieren konnte, da die Investoren die Währung dann als sicheren Hafen suchen. Die nächste Woche spricht erst einmal für eine moderate Aufwertung des US-Dollars, denn die Fed dürfte auf ihrer Zinssitzung am 21. März ihren Zinsanhebungskurs fortsetzen und die Zielspanne für die Fed Funds Rate um 25 bp auf 1,50 bis 1,75 % erhöhen. Die EZB hält dagegen noch die Füße still - wenn sie allerdings im Sommer ein Enddatum für ihre Käufe kommuniziert, dürfte der Euro dadurch neuen Schwung erhalten.

USD/JPY: Das Währungspaar präsentiert sich auf Wochensicht nahezu unverändert bei rund 106. Damit scheint hier der US-Dollar weniger stark zu schwächeln, wohl auch vor dem Hintergrund, dass Asien von sich ausweitenden Handelsstreitigkeiten stark betroffen wäre. Das japanische BIP ist nach einer finalen Veröffentlichung im vierten Quartal 2017 um 0,4 % gestiegen, zuvor waren die Schätzungen pessimistischer gewesen. Die Bank of Japan hat auf ihrer Zinssitzung am 9. März ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Die Leitzinsen bleiben bei -0,10 %, die Zielrate für die zehnjährigen Staatsanleiherenditen liegt unverändert bei 0 %.

EUR/CHF: Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält unverändert an ihrer expansiven Geldpolitik fest. Das Zielband für den Dreimonats-Libor hat sie auf ihrer Zinssitzung am 15. März weiterhin im Negativbereich zwischen -1,25 und -0,25 % festgesetzt. Daran dürfte sich in den kommenden Monaten kaum etwas ändern, denn die Inflationsrate verharrte im Februar mit 0,5 % deutlich unterhalb des Preisziels der EZB bei 2 %. EUR/CHF pendelt auf Wochensicht relativ unverändert um ein Niveau von 1,17.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.