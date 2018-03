Am 20. März gibt es einen Neuzugang an der Schweizer Börse SIX. Das soziale Netzwerk Asmallworld will erstmals das Paket betreten.

Das soziale Netzwerk Asmallworld will noch vor Ostern an die Schweizer Börse SIX. Die Aktien sollen ab 20. März gehandelt werden können, teilte die Firma aus Zürich am Donnerstag mit. Der Anfangspreis wurde mit 9,75 Franken festgelegt. Der Börsenwert des Unternehmens beläuft sich damit auf 79,3 ...

