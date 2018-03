Carles Puigdemont will am Sonntag in die Schweiz reisen. Für den katalanischen Separatisten-Chef könnte das jedoch das Ende der Freiheit sein.

Die spanische Justiz nimmt den katalanischen Separatisten-Chef Carles Puigdemont wieder ins Visier. Vor einer Reise von Puigdemont am Sonntag nach Genf habe man das Madrider Innenministerium um eine Sondierung bei den Behörden in der Schweiz gebeten, um zu ermitteln, ob diese einem internationalen Haftbefehl gegen den seit einigen Monaten in Belgien im Exil lebenden 55-Jährigen nachkommen würden, teilte die Staatsanwaltschaft am Obersten Gericht ...

