Die gestrigen Aussagen des EZB-Präsidenten haben den Euro gebremst. Im Lauf des Donnerstags ist es für die Gemeinschaftswährung abwärts gegangen.

Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2330 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als am Morgen. Der Dollar legte dagegen auf breiter Front zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2341 (Mittwoch: 1,2369) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8103 (0,8085) Euro.

Ausschlaggebend waren einige positive amerikanische Konjunkturdaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...