Peter Altmaier führt ab heute das Bundeswirtschaftsministerium. Seine größten Projekte: die "Digitalwende" und die Energiewende.

Selten ist es in der Aula des Bundeswirtschaftsministeriums so voll wie an diesem Donnerstag. Dicht an dicht drängen sich die Beamten, um zu hören, was ihr neuer Chef mit ihnen vorhat.

Und um die bisherige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries zu verabschieden. "Für mich gehen heute knapp 20 Jahre in der Bundespolitik zu Ende", sagt Zypries. Schwer scheint ihr der Abschied nicht zu fallen. Sie wirkt fröhlich, als sie sich bei ihren engsten Mitarbeitern für die Zusammenarbeit bedankt.

Dann richtet sie ein paar Worte an den "lieben Peter Altmaier": "Ich weiß, dass das Haus bei dir in guten Händen ist."

Für das Bundeswirtschaftsministerium ist Altmaier ein Glücksfall. Der Saarländer gilt nicht nur als enger Vertrauter Angela Merkels, er hat auch ein ähnlich unermüdliches Sendungsbewusstsein wie sein Vorgänger Sigmar Gabriel. Dass er dem Haus viel Gewicht verleihen will, macht er gleich zu Beginn seiner Rede klar.

Er habe sich darüber gewundert, wie über das Bundeswirtschaftsministerium gesprochen wurde, so Altmaier. Er meint damit die Kritik, dass die CDU das wichtige Bundesfinanzministerium an die SPD abgegeben hat und stattdessen das Bundeswirtschaftsministerium bekam.

Vielen war das zu wenig. "Das ist nicht das Bild, was ich vom Bundeswirtschaftsministerium habe", sagt Altmaier. Es habe schließlich "bei allen zentralen Zukunftsfragen des Landes eine wichtige Rolle gespielt." Er werde dafür sorgen, dass das Ministerium die ihm gebührende Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit erfahre.

