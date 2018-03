Trotz der angespannten Stimmung am Aktienmarkt steigt der Dax. Die starke Konjunktur und Firmenbilanzen stützen den Leitindex.

Ermutigende Firmenbilanzen haben den Aktienbörsen am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Die Furcht vor einem globalen Handelskrieg hielt Anleger dennoch in Atem. Der deutsche Leitindex Dax stieg bis zum frühen Abend um 0,96 Prozent auf 12.354 Punkte. An der Wall Street notierten die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 wenig verändert.

Kopfschmerzen bereitete den Börsianern, dass US-Präsident Donald Trump nach Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium chinesische Waren mit Zusatz-Abgaben belegen will. "Es gibt die Sorge, dass andere Länder zurückschlagen", sagte Julien-Pierre Nouen, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Lazard Freres Gestion.

"Man sollte sich aber eher an den Konjunkturausblick halten, und der bleibt aus unserer Sicht gut." In dieses Bild passten das überraschend starke Konjunkturbarometer des New Yorker Notenbankablegers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...