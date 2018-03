Von Euan Conley

NEW YORK (Dow Jones)--Ein früherer Händler der Deutschen Bank hat sich in Großbritannien der Konspiration in betrügerischer Absicht für schuldig bekannt. Das Schuldeingeständnis erfolgte im Zusammenhang mit Ermittlungen der britischen Antibetrugsbehörde wegen der Manipulation der Euribor-Zinssätze, wie die Briten mitteilten. Der früher Händler Christian Bittar habe die Beschuldigungen am 2. März zugegeben und nun sei die Gerichtsfrist zur Veröffentlichung abgelaufen.

Bittar war 2011 bei der Deutschen Bank entlassen worden. Das Verfahren gegen die übrigen fünf Beschuldigten beginnt nun am 9. April. Die Deutsche Bank wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 12:04 ET (16:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.