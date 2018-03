BERLIN (Dow Jones)--Die von den USA angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium verteuern die Produkte deutscher Hersteller nach Schätzungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) um 400 Millionen Euro. DIHK-Chef Eric Schweitzer nannte diese Zahl in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche.

Das bedeute "einen großen Wettbewerbsnachteil für unsere stahl- und aluminiumproduzierenden Unternehmen", schreibt Schweitzer und fordert die EU auf, sich gegen die US-Politik zu stemmen. Der DIHK-Präsident spricht von einem "Balanceakt", es müsse nicht nur entschlossen gehandelt, sondern auch verhandelt werden.

"Gemeinsam mit internationalen Partnern sollte die EU bei der WTO und mit eigenen Maßnahmen mit Augenmaß gegen die US-Entscheidung vorgehen. Das umschließt kurzfristige EU-Schutzmaßnahmen im Rahmen des entstehenden Schadens sowie eine Klage bei der WTO."

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle von 25 Prozent auf die Einfuhr von Stahl und 10 Prozent auf die Einfuhr von Aluminium angekündigt. Die Europäer einschließlich Deutschland hoffen noch darauf, ähnlich wie Mexiko, Kanada und Australien, von dem Beschluss ausgenommen zu werden. "Aber wir setzen im nächsten Schritt jetzt erst noch einmal auf Gespräche", hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch erklärt.

Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dazu so schnell wie möglich Kontakt mit seinem Amtskollegen aufnehmen. "Ich werde sobald es möglich ist mit meinem amerikanischen Kollegen Wilbur Ross über diese Frage telefonieren", kündigte der CDU-Politiker bei einem Statement zur Übernahme des Amtes am Donnerstag an.

March 15, 2018 12:07 ET (16:07 GMT)

