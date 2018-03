GSMA kündigt erste Redner und zugehörige Parallelveranstaltungen, weitere Aussteller, Partner und Sponsoren an

Die GSMA hob neue Entwicklungen für den 2018 GSMA Mobile World Congress Shanghai besonders hervor. Hierzu gehören die ersten bestätigten Konferenzredner und zugehörige Parallelveranstaltungen sowie weitere Aussteller, Partner und Sponsoren. Der Mobile World Congress Shanghai wird vom 27.-29. Juni im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfinden.

"Im Verlauf des Events erhalten die Besucher die Gelegenheit zu erfahren, wie mobile Innovationen ihr tägliches Leben bereits heute und in der Zukunft beeinflussen können", erklärte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer der GSMA. "Der Mobile World Congress Shanghai wird die neuesten und bedeutendsten technologischen Entwicklungen präsentieren, von 5G bis zu erweiterter Realität (AR) und virtueller Realität (VR) sowie dem Internet der Dinge und darüber hinaus."

Konferenzgipfeltreffen mit führenden Branchenexperten

Über einen Zeitraum von drei Tagen in Halle N5 des Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) bietet das Konferenzprogramm des Mobile World Congress Shanghai vier Schwerpunkt-Sitzungen und sieben Gipfeltreffen, um unter anderem die folgenden Themen zu erörtern: 5G, künstliche Intelligenz, neueste Geräteentwicklungen, die Zukunft von Fahrzeugen und des Internet der Dinge (IoT). Zu den ersten bestätigten Hauptreferenten des Mobile World Congress Shanghai gehören:

Sunil Bharti Mittal, Gründer und Chairman von Bharti Enterprises und Chairman der GSMA

Mats Granryd, Director General der GSMA

Yu Hu, Mitbegründer und Rotating President von IFlytek

Aamir Ibrahim, Head of Emerging Market von VEON und CEO von Jazz

Forrest Li, Chairman und CEO der SEA Group

Xu Li, CEO von SenseTime

David Lynn, President und CEO von Viacom International Media Networks

Zu den bereits bestätigten Rednern auf der Gipfelkonferenz des Mobile World Congress Shanghai gehören:

Tomorrow's Operator Summit am Donnerstag, dem 28. Juni

George Guo, Executive Vice President und Head of Digital Services bei Ericsson

Steve Polsky, CEO von Juvo

Erin Linch, Vice President Strategy bei Syniverse

Marketing Excellence Summit am Donnerstag, dem 28. Juni

Stephen Bowker, CEO und Mitbegründer von CARDINALITY

Brendan O'Reilly, Chief Technical Officer, UK bei Telefónica

Melanie Mohr, Chief Technical Officer bei YEAY

5G Summit am Freitag, dem 29. Juni

Bami Bastani, Senior Vice President RF Product Line bei GlobalFoundries

Caroline Chan, Vice President, Data Center Group General Manager, 5G Infrastructure Division bei Intel

Mukaddim Pathan, Head of Technology and Architecture, Telstra Media bei Telstra

Think AI Summit am Freitag, dem 29. Juni

Ilan Buganim, Chief Technology Officer bei Bank Leumi

Vu Van, CEO und Gründer von ELSA

Africa Perianez, Chief Data Scientist bei Silicon Studio

Weitere Einzelheiten zum Konferenzprogramm, einschließlich Agenda und Liste der bestätigten Redner, finden Sie unter www.mwcshanghai.com/conference-programmes/.

MIGU bietet Sport- und Unterhaltungsprogramme im Rahmen des MWC Shanghai

Aufbauend auf seiner erfolgreichen Teilnahme am Mobile World Congress Shanghai 2017 wird MIGU (eine Tochtergesellschaft von China Mobile) gemeinsam mit der beratend tätigen Allgemeinen Sportverwaltung der Volksrepublik China eine Reihe von Sport- und Unterhaltungsprogrammen im Rahmen des parallel und in Partnerschaft mit dem Mobile World Congress Shanghai 2018 ausgerichteten "MIGU Health Fitness Festival" bieten. Dieses Festival wird die Schnittstellen zwischen Technologie, Sport und Unterhaltung veranschaulichen. Zu ihrem Aktivitätenprogramm gehören unter anderem ein E-Sport-Wettbewerb, ein Musikfestival, ein Laufwettbewerb, eine Sportausstellung, Skateboard-Vorführungen, ein Sporttechnologie-Gipfeltreffen und eine sportorientierte VR/AR-Konferenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/experiences/migu-health-fitness-festival/.

International Smart City Expo im Rahmen des Mobile World Congress Shanghai 2018

Die International Smart City Expo Shanghai Pudong wird im dritten Jahr in Folge parallel zum Mobile World Congress Shanghai ausgerichtet. Im Rahmen ihrer Hauptkonferenz am Mittwoch, dem 27. Juni wird die Smart City Expo die Entstehung und Entwicklung von intelligenten Städten, mit Schwerpunkt auf mobilen Technologien, dem Internet der Dinge, Heimautomatisierung, intelligenten Gebäuden und Smart Education (intelligente Ausbildung), sowie die Vorteile dieser Technologien für die Bewohner von Shanghai beleuchten. Weitere Informationen über die International Smart City Expo finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibition/smart-city-expo/

GSMA Innovation City: Highlight der MWC Shanghai Ausstellungsfläche

Die GSMA Innovation City rund um das Thema "Mobile in a Green Future" wird erneut ein größeres Highlight der Ausstellung sein und den Teilnehmern immersive und praktische Erlebnisse wie an einem Tag in der ultravernetzten grünen Zukunft ermöglichen. Die Besucher dieser Bühne werden durch fesselnde, topaktuelle Präsentationen unter anderem aus den Bereichen Einzelhandel, Transportwesen und Automobil entdecken, welchen positiven Einfluss per Mobilfunk vernetzte Produkte und Dienstleistungen auf die Menschen, Unternehmen und staatlichen Stellen in Asien und rund um den Globus ausüben können. Zu den bereits bestätigten Ausstellern der Innovation City gehören BICS, Huawei, myFC und SI-Tech Information Technology.

Erstmals wird der Mobile World Congress Shanghai die Veranstaltung NEXTech mit drei unterschiedlichen Bereichen bieten, um hochmoderne Technologien, Produkte und Erfahrungen zu präsentieren. Zu NEXTech gehören:

Die Device City unter der Leitung von China Mobile wird allerneueste Geräte und Gadgets präsentieren.

unter der Leitung von China Mobile wird allerneueste Geräte und Gadgets präsentieren. Die AR MR VR Zone unter der Leitung von HTC Vive wird den Besuchern lebensechte Erfahrungen aus dem Bereich VR (virtuelle Realität) bieten.

unter der Leitung von HTC Vive wird den Besuchern lebensechte Erfahrungen aus dem Bereich VR (virtuelle Realität) bieten. 4 Years From Now (4YFN) konzentriert sich auf die Beschleunigung der Geschäftsentwicklung für Startups. Zu den bestätigten Strategic Partners gehören China Accelerator, Momentum Works, MoX, SOSV und Yushan Ventures. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/experiences/4yfn/.

Zu den neu bestätigten Ausstellern und Sponsoren des Mobile World Congress Shanghai gehören unter anderen: Asahi Glass, Credit Pilot, Fiberhome, Fingerprint Cards, Intel, Intracom, MIGU, Internet Society, Kazakh Telecom, Philcomm, Syniverse, Tutor ABC, TÜV Rheinland, U-Blox, ZTE Soft und ZTE Welink. Weitere Informationen über die Ausstellung finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibition/.

Melden Sie sich an und engagieren Sie sich im Rahmen des Mobile World Congress Shanghai 2018

Die Anmeldung zum Mobile World Congress Shanghai ist ab sofort möglich. Weitere Information über den Mobile World Congress Shanghai, einschließlich Teilnahmevoraussetzungen, Ausstellungsbedingungen, Partnerschafts- und Sponsoringmöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Verfolgen Sie die Entwicklungen und Aktualisierungen auf dem Mobile World Congress Shanghai mithilfe unserer Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter unter @GSMA und verwenden Sie MWCS18, um regelmäßige Aktualisierungen auf unserer LinkedIn Showcase Website unter www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai zu erhalten, und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. Folgen Sie uns in China auf Sina Weibo unter weibo.com/mwcshanghai oder suchen Sie nach "GSMA_MWCS" in WeChat.

