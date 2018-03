Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach günstigen US-Daten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der Philadelphia-Fed-Index ist im März zwar auf 22,3 gefallen, blieb damit aber über der Erwartung von 22. Der Empire State Manufacturing Index ist derweil mit 22,5 Punkten viel besser ausgefallen als die Prognose von 15. Die Daten sprechen insgesamt für einen robusten Zustand der US-Wirtschaft. Den nächsten Impuls setzt nun der große Verfall am Freitag. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 12.346 Punkte.

Gut kam an der Börse an, dass Munich Re nach dem katastrophenreichen Jahr 2017 wieder in höhere Gewinnregionen zurückkehren will. Der Rückversicherungskonzern rechnet für 2018 mit einem Konzerngewinn von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro, was leicht oberhalb der Markterwartung liegt. Zudem verlängert der Rückversicherer sein Aktienrückkaufprogramm um ein weiteres Jahr bis zur Hauptversammlung 2019. Die Aktie legte um 2,8 Prozent zu.

US-Kartellbehörden sehen Bayer/Monsanto-Deal kritisch

Bayer verloren gegen den Trend 0,8 Prozent. Laut Bloomberg sollen die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Monsanto kritisch gegenüber stehen. Die vorgeschlagenen Asset-Verkäufe reichen den Behörden angeblich nicht aus. Ein Händler verweist auf die jüngste Blockade der Übernahme von Qualcomm durch Broadcom durch die US-Regierung und schließt ein ähnliches Vorgehen bei Bayer/Monsanto nicht aus.

Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende von 0,80 Euro je Aktie am Geschäftserfolg beteiligen. Die Aktie zog darauf kräftig um 2,5 Prozent an. VW legten um 2,7 Prozent zu - hier verwiesen Händler auf den anstehenden Verfall.

Healthineers ab Freitag an der Börse

Der Börsengang von Siemens Healthineers scheint ein Erfolg zu werden. Auch wenn die Aktien am oberen Ende der zunächst genannten IPO-Spanne den Banken nicht aus den Händen gerissen wurden, scheint sich der Preis nun über 28 Euro einzupendeln. Zwischen 28 und 28,50 Euro dürfte laut Händlern der Preis für Healthineers festgestellt werden. Investoren sei mitgeteilt worden, dass es unter 28 Euro keine Stücke gebe. Die Spanne war am Mittwoch auf 27,50 zu 28,50 Euro eingeengt worden von zuvor 26 zu 31 Euro. Die Erstnotiz ist für Freitag vorgesehen.

Geschäftszahlen legte auch der Salz- und Düngemittelhersteller K+S vor. Er hat im vierten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und die Margen in beiden Geschäftsbereichen Düngemittel und Salz verbessert. Für die Aktie ging es in der Folge um 2,3 Prozent nach oben.

Die Aktie von Lanxess verlor nach Zahlen 4,4 Prozent. Umsatz und EBITDA lägen zwar eher am oberen Rand der Erwartungen. "Der Ausblick ist aber wenig konkret", sagte ein Händler. Zudem sei fraglich, ob die gestiegene EBITDA-Marge bei steigenden Rohstoffkosten nachhaltig sei.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,6 (Vortag: 107,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,65 (Vortag: 4,47) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, acht -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.345,56 +0,88% -4,43% DAX-Future 12.351,00 +1,05% -3,90% XDAX 12.351,87 +0,73% -3,96% MDAX 25.823,49 +0,55% -1,44% TecDAX 2.697,51 +0,69% +6,66% SDAX 12.243,21 +1,08% +3,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,11 26 ===

