Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht zugelegt und damit nach zwei Verlusttagen eine Trendwende geschafft. Nach verhaltenem Start und einem Verlauf mehrheitlich in negativem Terrain rückte der SMI erst am späteren Nachmittag in die Gewinnzone vor, gestützt vor allem von den kräftig anziehenden US-Aktien. Ein noch besserse Resultat verhinderte der Dividendenabgang bei Roche, welcher den SMI rund 40 Punkte kostete.

Der Schwung am Nachmittag kam insbesondere von guten Konjunkturdaten aus den USA. Diese liessen den SMI vorerst zwar kalt, dem Aufwärtssog des Dow Jones und anderer europäischer Märkte konnte sich der hiesige Leitindex dann aber nicht mehr entziehen. Insgesamt wurde die Stimmung an den Aktienmärkten in Börsenkreisen als weiterhin ambiavalent eingeschätzt. So wurde auch im Zusammenhang mit dem neue Wirtschaftsberater von US-Präsident Tump, Larry Kudlow, darauf hingewiesen, dass dieser bereits in einem ersten Interview auf Konfrontationskurs mit der EU und China gegangen sei, andererseits darauf, dass er sich schon mehrfach gegen Strafzölle ausgesprochen habe.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,11% höher bei 8'878,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte dagegen wegen der beschränkten Gewichtung von Roche um 0,66% auf 1'459,98 Punkte deutlicher zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,68% auf 10'355,25 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

